РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Рабочие приступили к благоустройству дворовой территории в поселке Дубровицы Подольска, в ходе работ появится детская игровая площадка, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В соответствии с адресным перечнем программы комплексного благоустройства дворовых территорий в городском округе Подольск на 2020 года начаты работы по комплексному благоустройству дворовой территорий домов №№67, 68 в поселке Дубровицы», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в ходе работ будет оборудовано 150 квадратных метров парковочных мест, в том числе и для посетителей амбулатории поселка Дубровицы. Также в данном дворе будет установлена детская игровая площадка площадью 120 квадратных метров.