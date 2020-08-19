РИАМО - 19 авг. Складской комплекс в районе Царицыно на территории Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Складской комплекс расположен по адресу: Промышленная улица, дом 12А, строение 1, между Варшавским и Каширским шоссе. В транспортной доступности находятся станции метро «Кантемировская» и «Чертановская», – уточняется в сообщении.

Здание состоит из двух частей: складской и административной. Первая часть является одноэтажной, высота потолков составляет примерно 10 метров. В ней обустроено 18 основных погрузочных постов для грузового транспорта и 16 дополнительных – для малотоннажных машин.

Административная часть располагается на пяти этажах, включая технический. В ней разместятся диспетчерская, столовая, а также административные помещения для арендаторов и администрации комплекса.