РИАМО - 19 авг. Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдет 22 августа на открытом воздухе в усадьбе Захарово Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Авторами концепции и программы стали писатель, общественный деятель Захар Прилепин и продюсер, режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

«Традиция» – это не только долгожданное культурное событие Подмосковья, но и интеллектуальный фестиваль под открытым небом. Сценой становится все пространство усадьбы Захарово. <…> Это территория, где современные авторы разговаривают со своими читателями. Для нас «Традиция» – гармония актуального театра, музыки, литературы и традиционных форм искусства», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области и администрации Одинцовского городского округа.

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