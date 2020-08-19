РИАМО - 19 авг. Реставрацию усадьбы Боблово, которая принадлежала химикам Н. П. Ильину и Д. И. Менделееву, завершили в подмосковном Клину, сообщила работница музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока Валентина Крысанова.

Особняк получил архитектурно-планировочную структуру начала XIX века и расширенные выставочные площади.

«Специалисты восстановили конюшню – хозяйственную постройку князя Дадиани, он был владельцем усадьбы до Дмитрия Ивановича Менделеева. Восстановили также второй этаж-мезонин. Флигели и встроенные комнаты были отреставрированы», – сказала Крысанова в эфире «Радио 1».

По ее словам, на территории имения еще необходимо обновить дорожки и беседки. Однако на благоустройство парка денежные средства пока не выделялись.

В усадьбе Боблово планируют проводить интерактивные занятия с детьми, ставить с ними химические опыты, знакомить ребят с метрологией.

Усадьба уже принимает посетителей. Нередко сюда заезжают иностранцы, а перед началом учебного года усадьбу посещают родители с детьми.