РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Проект педагога из Подольска Валентины Осиповой «Живые знаки» вошел в подборку лучших на уровне РФ, его будут использовать на практике во всей стране, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Министерство внутренних дел РФ подготовило обзор лучших практик добровольческих организаций для помощи участникам дорожного движения и взаимодействия с подразделениями Госавтоинспекции на региональном уровне. В обзоре приведены примеры для решения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

«Федеральное агентство по делам молодежи и Ассоциация волонтерских центров представили 14 лучших проектов, которые в дальнейшем используют в работе. Одним из них стал проект из Подольска «Живые знаки». Его подготовила заместитель директора по воспитательной работе школы №29 Валентина Осипова. Она посвятила свою жизнь работе с детьми, развитию пресс-центра ЮИД в Подольске, а также формированию у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге и доведения их до автоматизма», - говорится в сообщении.

Проект «Живые знаки» активно используют в школах и лагерях Подольска. Он помогает расширить представлений детей о дорожной среде и правилах дорожного движения, применить полученные знания в реальных ситуациях на дороге. Также проект способствует воспитанию дисциплинированности и сознательного выполнения ПДД, культуры поведения на дорогах.