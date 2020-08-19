РИАМО – 19 авг. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским агентством ResearchMe провели онлайн-опрос среди 3113 пользователей рунета, использующих наземный транспорт о том, что они делают во время езды и как проводят время в пробках, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

В исследовании приняли участие как пассажиры (67% от выборки), так и водители (33% от выборки). Оказалось, что чаще всего в транспорте пользователи рунета «лазят» в соцсетях, слушают музыку и играют в игры.

«Чаще всего в пути водители слушают музыку (50%), а пассажиры — заходят в социальные сети (43%). В соцсетях во время поездок пассажиры чаще просматривают ленту своих друзей (68%) или переписываются с ними (63%), а также активно ставят лайки и классы (36%)», - говорится в сообщении.

Интересно, что мужчины в 1,3 раза чаще женщин играют в игры (38% против 29%) и в 1,5 раза чаще смотрят видео в соцсетях (37% против 25%). Реже пользователи выкладывают посты с текстом или фотографии — всего 12% опрошенных делают публикации в дороге.

Также в ходе опроса респонденты рассказали о времяпрепровождении в пробках. Водители чаще, чем пассажиры, попадают в пробки: так, 62% опрошенных водителей и 43% пассажиров говорят, что попадают в пробки несколько раз в неделю и чаще. На вопросы о том, как же ведут себя водители и пассажиры в пробках, ответы оказались схожими. Раздражение, скука и напряжение становятся постоянными спутниками респондентов в пробках. В таких ситуациях опрошенные по-разному стараются отвлечься от негативных эмоций: водители слушают музыку (61%) и радио (46%), просматривают социальные сети (24%), а пассажиры переключаются на соцсети и музыку (по 45%), а также звонки (19%).

Во время долгого ожидания в пробках пассажиры и водители чаще всего просматривают ленту или переписываются с друзьями (45% и 37% респондентов соответственно). На третьем месте у пассажиров — игры в соцсетях (27%), а у водителей — лайки (19%), хотя во время активного движения пассажиры, наоборот, чаще ставят лайки, чем играют. Любопытно, что почти в два раза больше водителей-женщин во время ожидания в пробках ставят лайки и классы (25% против 14% водителей-мужчин). Но, несмотря на ожидание в пробках, пассажиры и водители почти не публикуют посты с текстом или фотографии (всего 4% опрошенных).

Кстати, каждый четвертый пассажир утверждает, что не слушает радио в пробках. Статистика водителей же совершенно противоположная — только 8% из них обходится без радио в пробках. Но и у водителей, и у пассажиров есть свои любимые радиостанции. У пассажиров самыми прослушиваемыми радиостанциями стали: «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио». А среди водителей популярны: «Авторадио», «Дорожное радио» и «Европа Плюс».