РИАМО – 19 авг. При неаккуратном использовании компьютерная клавиатура может быть опасной для здоровья человека из-за микроорганизмов, скапливающихся на клавишах и между ними, отметил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Он рассказал, что эти микроорганизмы могут стать причиной целого ряда кожных заболеваний и инфекций глаз.

«Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация – максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше ‒ на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями», – сказал Рябинин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что традиционную клавиатуру нужно чистить примерно раз в месяц. Самый простой способ — протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта.

При чистке клавиатуры важно не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники.

«Они опасны для пластика из-за щелочи: в лучшем случае сотрут с клавиатуры краску, в худшем – просто повредят корпус», – предупредил специалист.

Пространство между клавишами можно чистить ватными палочками, щеткой с мягкой щетиной. Если нужно почистить клавиатуру внутри, то можно использовать сжатый воздух, который поможет выдуть крошки. На рынке представлены специальные баллончики, которые обычно стоят недорого.

По словам Рябинина, клавиатуры ноутбука лучше разобрать и пропылесосить.