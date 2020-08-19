РИАМО – 19 авг. Концерн «Калашников» разработал «умное» ружье, которое будет оснащено специальным интерфейсом для синхронизации с гаджетами, передает Федеральное агентство новостей.

Новое оружие создано на основе популярного самозарядного гладкоствольного ружья МР-155 под 12-й калибр.

«Разработке добавили возможность синхронизироваться с мобильными устройствами», - говорится в сообщении.

Для этого на ружье размещен специальный экран, который поможет синхронизировать оружие с гаджетами.

Смарт-ружье представят на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 23 по 29 августа.