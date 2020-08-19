РИАМО - 19 авг. Участников подмосковных поисковых отрядов научат навыкам, необходимым в экспедициях патриотического проекта «Вахта памяти», всего обучение пройдут 50 поисковиков, сообщается на официальном портале регионального правительства.

«Профессионализм поисковика нарабатывается в основном практикой, но нужен и определенный багаж знаний, который мы постараемся дать в рамках первой региональной учебно-поисковой экспедиции», - сказал председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области Владислав Рязанов.

Он отметил, что тренировочный сбор поисковиков старше 16 лет состоится с 22 по 26 августа в Можайске. Программа обучения включает теоретический и практический блоки по военной археологии.

Как рассказал Рязанов, любая экспедиция начинается с работы с архивными материалами. Затем поисковики выезжают на место и исследуют территорию металлоискателем, далее принимается решение о целесообразности экспедиции.

По итогам региональной учебно-поисковой экспедиции будут перезахоронены останки бойцов Великой Отечественной войны.