РИАМО - 19 авг. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева 26 августа проведут встречу с местными представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Тема встречи – «Любые вопросы от бизнеса».

«Встреча пройдет в формате онлайн на платформе Zoom. Время начала встречи: 26 августа 2020 года в 11:00», - говорится в сообщении

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по ссылке.

Регистрация будет доступна до 21 августа 2020 года до 10:00.