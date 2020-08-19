РИАМО - 19 авг. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева 26 августа проведут встречу с местными представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Тема встречи – «Любые вопросы от бизнеса».
«Встреча пройдет в формате онлайн на платформе Zoom. Время начала встречи: 26 августа 2020 года в 11:00», - говорится в сообщении
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по ссылке.
Регистрация будет доступна до 21 августа 2020 года до 10:00.
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