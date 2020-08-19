РИАМО – 19 авг. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказался фигурантом криминальной истории, связанной с избиением юриста, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщается, четыре года назад некую женщину по имени Светлана Тверская обвинили в мошенничестве и этапировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. Ее родственники попросили известного блогера в Instagram Ольгу Лейбман найти Тверской хорошего защитника. С юристом инстальвица помогла, однако Тверскую не освободили.

«После этого подсудимая пожаловалась на своего защитника Эльману Пашаеву, который пригласил юриста к себе домой для деловой беседы. Однако диалога не вышло, после чего Пашаев избил гостя и заставил написать расписку о возвращении денежных средств, полученных за свои услуги», - говорится в сообщении.

По этому факту возбудили уголовное дело. Спустя три года Пашаев получил один год лишения свободы условно за самоуправство.

Между тем, сама Тверская была освобождена и вскоре она уехала из России.

Сейчас Эльман Пашаев представляет интересы актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве. Ефремову грозит тюремный срок.