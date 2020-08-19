РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Рабочие установили детскую и спортивную площадки у жилого дома в поселке Кузнечики Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Близится к завершению выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории в поселке Кузнечики, дом №7. Уже оборудованы спортивная площадка и детская игровая площадка», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что также на очереди работы по ремонту асфальтового покрытия.