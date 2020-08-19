РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Два дома на улицах Рощинской и Северной подмосковного Подольска 21 августа останутся без холодной воды в связи с ремонтными работами, сообщается в группе «МУП «Водоканал» г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«МУП «Водоканал» 21 августа в 9:00 отключит холодное водоснабжение в доме №3 на улице Рощинской и №13 на улице Северной в связи с работами на сетях водопровода. Работы планируют завершить в тот же день до 17:00, после чего холодное водоснабжение восстановят», - говорится в сообщении.

Жителям принесли извинения за неудобства и в случае нарушения сроков отключения воды попросили обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.