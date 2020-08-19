РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В микрорайоне Кузнечики Подольска к 10 сентября планируют открыть рекреационную зону с площадками для катания на скейтбордах и занятий воркаутом, территориями для прогулок и отдыха, сообщил начальник теруправления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев.

«Власти Подольска согласовали размещение возле нового торгового комплекса «Кузнечики маркет» на улице Академика Доллежаля, 3 площадок для катания на скейтбордах, занятий воркаутом со специальным покрытием, зоны для прогулок и отдыха. Строительство идет полным ходом, их планируют открыть к 10 сентября», - сказала Патрушев.

Доступ на площадки будет бесплатным для всех желающих.