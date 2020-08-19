РИАМО - 19 авг. Мощности электродепо «Руднево» запущены в полном объеме – введена вторая очередь предприятия, которое обслуживает составы новой Некрасовской линии подземки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На втором этапе построили здания электромеханической службы, ремонтно-строительного участка и склада. Также расширили отстойно-ремонтный корпус.

«Депо предназначено для проведение диагностики состояния подвижного состава, линий связи, проведение ремонтов и внутренней чистки вагонов», — отметил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Первый этап электродепо открыли вместе с запуском первого участка Некрасовской линии метро в июне прошлого года. Он включал в себя 37 зданий и сооружений.

Некрасовская линия — это пятнадцатая линия Московского метро. Первый участок «Некрасовка» — «Косино» с четырьмя станциями открыли 3 июня 2019 года.