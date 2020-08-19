РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Команды «Парковый» и «Дубровицы» одноименных микрорайонов Подольска победили в Комплексной спартакиаде по многоборью, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На стадионе «Труд» в Подольске на днях прошли соревнования по многоборью ВФСК ГТО среди мужчин и женщин в рамках IV Комплексной спартакиады по месту жительства городского округа Подольск. Среди мужчин I место завоевала команда «Парковый», II место – «Львовский», а III место – «Дубровицы», – говорится в сообщении.

Среди женщин победила команда «Дубровицы», второе место завоевала команда «Ивановский», а третье место – «Гривно». Победителей и призеров поздравили с заслуженной наградой.