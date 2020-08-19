РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 авг. В полиции Балашихи состоялось заседание Общественного совета, на котором обсудили проведение совместных мероприятий с сотрудниками полиции в третьем квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника МУ МВД России «Балашихинское» полковник внутренней службы Вячеслав Ивлев, председатель Общественного совета при МУ МВД Сергей Яковлев и члены совета.

«Общественники обсудили мероприятия, запланированные советом на третий квартал 2020 года. Они продолжат работу по оказанию помощи в решении поставленных задач по формированию позитивного общественного мнения и повышения эффективности работы полиции. Участники встречи запланировали посещение дежурных частей территориальных отделов полиции и изолятора временного содержания», - говорится в сообщении.

Яковлев удовлетворительно оценил деятельность совета в истекшем периоде и высказал пожелание продолжить работу в указанном направлении на должном уровне.

«В завершение встречи заместитель начальника МУ МВД поблагодарил общественников за взаимодействие и проделанную работу», - заключается в материале.