РИАМО - 19 авг. Блогер и жена популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова накинулась на поклонников в Instagram, пытаясь отразить критику подписчиков из-за ее воссоединения с мужем, сообщает Nation News.

«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем», – заявила Самойлова.

Она отметила, что устала от ненужных советов о том, как ей стоило поступить с супругом, попавшим в реабилитационный центр после рождения четвертого ребенка. Кроме того, она резко высказалась о разрыве с Джиганом и их воссоединении, подчеркнув, что не знает, правильно она поступила или нет.

Она призвала поклонников думать своей головой и не повторять за ней, чтобы не дублировать ее ошибки. Самойлова уточнила, что ее решение быть вместе с Джиганом никак не повлияет на жизнь фанатов.

Ранее Оксана Самойлова подавала на развод из-за увлечения Джигана наркотическими веществами и измен. Однако позднее передумала разводиться. Пара состоит в браке семь лет, у них четверо маленьких детей.