РИАМО - 19 авг. Международные компании, которые переедут в «русские офшоры», могут получить налоговые послабления, с такой инициативой выступили в министерстве финансов РФ, передает Газета.ru.

Соответствующий документ опубликовал Минфин РФ на едином портале проектов нормативных правовых актов.

«По словам экспертов, такая ставка является самой долгожданной льготой, которая может вызвать большой интерес к специальным административным районам (САР)», — говорится в сообщении.

Так, компании, которые переехали на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде, смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%.

Эти районы создали в 2018 году с целью привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Регистрация в специальных административных районах была основным условием третьей амнистии капитала, которая завершилась 2 марта 2020 года.