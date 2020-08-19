РИАМО - 19 авг. Российский космонавт Иван Вагнер снял с борта Международной космической станции (МКС) видео, на котором заметны пять неопознанных летающих объектов, сообщается на сайте kp.ru.

Кадрами необычного зрелища космонавт поделился в Twitter.

«Космические гости или как я снимал новый timelapse», – назвал видео Вагнер.

По его словам, сейчас время Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, поэтому космонавты решили сделать хорошие снимки этого явления. Однако через пару секунд после начала съемки в кадре появились загадочные объекты – необычные светящиеся шары в количестве пяти штук. Объекты летели параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.

Космонавты так и не поняли, что именно находится перед ними. Это могли быть метеоры, спутники или что-то другое.

По данным специалистов, кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. Соответственно, по снимкам неизвестные объекты наблюдали 52 секунды.