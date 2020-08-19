РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В Подольске на улице Правды возле гимназии установили флуоресцентные знаки повышенной яркости и заменили разметку на светящуюся в темноте, всего к началу нового учебного года заменили около 200 дорожных знаков, сообщила начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Елена Титова.

«В Подольске 19 августа заменили дорожные знаки на флуоресцентные повышенной яркости на улице Правды, 21 на подъезде к гимназии №4. Также там обновили дублирующую разметку на дорожном полотне. Не так давно на этом месте произошло ДТП, пострадал пешеход, поэтому решили сделать знаки и разметку более яркими. Всего около 200 дорожных знаков заменили более чем на 20 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений округа к началу нового учебного сезона», - сказала Титова.

Разметку наносят холодным жидким пластиком, затем его посыпают сверху стеклянными шариками, чтобы она светилась ночью в темноте. Такая разметка долговечнее сделанной обычной краской и застывает в течение 20 минут. Рабочим требуется около 15 минут на установку одного нового знака.

В полном объеме завершились работы на улицах Рабочая, Мраморная, Барамзиной, а также Рощинская и Садовая в Климовске. Осталось восстановить дорожные знаки вдоль проезжей части по улице Багратиона в Кутузове и Первомайской в Климовске.