РИАМО - 19 авг. Прокуратура Новомосковского административного округа организовала проверку после того, как восьмилетний мальчик получил сильные ожоги от удара током в незапертой трансформаторной будке, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Ребенок гулял и зашел через незакрытую калитку на территорию трансформаторной будки, где получил удар током. После происшествия мальчика срочно доставили в больницу с термическими ожогами второй и третьей степени.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок», – уточняется в сообщении.

После проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.