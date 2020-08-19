РИАМО - 19 авг. Еще 33 подмосковных педагога получили сертификаты на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», всего до конца месяца сертификаты получат 110 специалистов, сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Теперь возможность приобрести собственное жилье есть еще у 33 наших специалистов. Это большое событие. Всего до конца августа сертификаты получат 110 участников программы: это учителя, воспитатели и молодые педагоги», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что программа «Социальной ипотеки» показала свою высокую эффективность. Так, с 2016 года сертификаты получили более 200 педагогических работников.

«Программа показывает свою эффективность, поэтому реализация такой формы поддержки педагогов продолжится и в следующем году», – добавила Каклюгина.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова отметила, что в 2020 году министерством совместно с региональными ведомствами запланировано вручение 365 свидетельств.

Региональная программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Согласно ее условиям, 100% стоимости квартиры оплачивается из областного бюджета, а специалист платит только проценты по кредиту.