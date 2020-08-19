РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 авг. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал ноутбук детскому саду №18 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В среду Ефимов осмотрел группы детского сада и пообщался с педагогами. Заведующая Марина Кабусенко рассказала, что их учреждение считается одной из крупных дошкольных организаций в микрорайоне: сформировано 14 групп, которые посещают 450 ребят, а штат насчитывает 60 сотрудников. Настоящим испытанием для педагогов стало дистанционное общение с подопечными в период карантина.

«В период пандемии ко мне поступили обращения от учреждений образования и культуры с просьбой выделить дополнительную оргтехнику для проведения онлайн-обучения и семинаров. Передал необходимое оборудование в две школы, библиотеку и два детских сада. Обязательно продолжим поддержку наших организаций», - сказал Ефимов.

Кабусенко поблагодарила депутата за поддержку и обеспечение дополнительного рабочего места педагога оргтехникой.

Педагог-психолог Изабэлла Абрамян попросила Ефимова оказать содействие в благоустройстве и освещении дорожки, которая проходит вдоль детского сада. Она уточнила, что там совсем нет покрытия, осенью и весной родители ведут ребятишек в группы по грязи.

«Переговорю с местными депутатами. На промежуточный период можно было бы отсыпать дорогу асфальтовой крошкой. А в дальнейшем, конечно, необходимо включать ее в список работ при проведении комплексного благоустройства данной дворовой территории», - отметил Ефимов.

По завершению встречи Кабусенко пригласила депутата на день рождения детского сада, которое состоится в ноябре.