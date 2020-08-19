РИАМО - 19 авг. На территории Московской области проводится работа по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону 2020-2021 годов, она идет с опережением графика, сейчас готовность объектов оценивается в 81% (плановый показатель – 79%), говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

«На региональном уровне работает штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона, аналогичные штабы функционируют в каждом муниципальном образовании. Проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий осеннее-зимний период 2020-2021 годов была обеспечена надежная и бесперебойная подача коммунальных ресурсов на жилой фонд и социально значимые объекты региона», – сказал Хромушин.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется в Московской области с начала мая.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, вся система теплоснабжения будет подготовлена качественно и своевременно с тем, чтобы без проблем войти в следующий отопительный сезон», – подчеркнул Хромушин.

Всего к началу осенне-зимнего периода специалисты проверят и подготовят около 2,5 тысяч котельных, примерно 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 10,7 тысячи километров тепловых сетей, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных сетей и канализационных сетей. Также необходимо сформировать порядка 50 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.

По данным регионального министерства энергетики, уже проведено более 126 выездов специалистов для контроля за ходом подготовки объектов муниципальных образований Московской области к осеннее-зимнему периоду 2020/2021.