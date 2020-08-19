РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В Подольске увеличили время работы зеленого сигнала на пешеходном переходе на Революционном проспекте возле школы и железнодорожного вокзала, также там установили новые флюоресцентные знаки и обновили разметку, сообщила начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Елена Титова.

«Завершились работы по оптимизации работы светофора Т1 на Революционном проспекте, 2/14 возле школы №3. Здесь увеличили время работы пешеходного светофора, чтобы детям было удобно переходить дорогу к школе. Также это вызвано большим потоком пешеходов из-за расположенной рядом железнодорожной станции», — сказала Титова.

Она подчеркнула, что теперь пешеходная фаза светофора составит 20 секунд, на движение машин дается еще 30 секунд. Также есть время подготовиться к переходу дороги — заработал обратный отсчет времени.

По ее словам, ранее родители пожаловались в администрацию округа, что дети не успевают переходить дорогу на зеленый свет. Власти вместе с ГИБДД провели мониторинг дорожной ситуации и транспортного и пассажиропотока. После подсчета выяснилось, что необходимо увеличить пропускную способность пешеходного перехода. С 18 по 19 августа установили дорожные знаки на флуоресцентной основе повышенной яркости «Дети», а также обновили разметку и пешеходный переход.

Всего около 200 дорожных знаков заменили на флуоресцентные более чем на 20 пешеходных переходах возле школ. Обустройство дорог планируют завершить к 24 августа.

В Подольске 44 пешеходных перехода, которые ведут к учебным учреждениям. Из 32 муниципальных уже готовы 26 объектов. К региональной сети относятся 12, из них готовы семь. Обследование сети и устранение недостатков с начала августа проводили подрядчики МБУ «ПКБ», ОАО «Подольское ДРСУ», ООО «Зеленхоз» в Климовске, ОАО «Эконадежда» в микрорайонах Львовский и Лаговский.

На пешеходных переходах возле учебных учреждений восстановили в полном объеме разметку пешеходных переходов с бело-желтой зеброй, восстановили дорожную разметку, дублирующую дорожные знаки «Дети» и соответствующие дорожные знаки.