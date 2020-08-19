РИАМО - 19 авг. Сладкие подарки вручат молодоженам в среду в день празднования Яблочного Спаса в московских отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания, в этот день пожениться планируют примерно 300 пар, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для молодоженов подготовили особые поздравительные речи и символические сладкие подарки. Кроме того, их угостят яблоками, ведь именно зеленое яблоко символизирует начало новой семейной жизни, является символом верности и счастья», – уточняется в сообщении.

Яблочный Спас празднуется в день Преображения Господня. На Руси с Яблочного Спаса начинали массово играть свадьбы, этот праздник символизировал плодородие и сбор урожая.

Яблочный Спас был одним из наиболее широко отмечаемых дней года. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели, а также готовили из них разные блюда. Заключение брака в этот день обещает крепкую и счастливую семейную жизнь.

На Медовый Спас, 14 августа, в отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания и на необычных площадках Москвы прошло около 650 торжественных церемоний. Молодоженам вручили тематические подарки, которые будут напоминать парам о первом дне их семейной жизни.