РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В парке Талалихина в Подольске по субботам с 22 августа будут проходить бесплатные занятия по инновационной фитнес-программе Salsation, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, с 22 августа по субботам в 20:00 будут проходить бесплатные занятия Salsation. Это инновационная танцевальная фитнес-программа в парке Талалихина. Она основана на трех составляющих: музыкальности, лирическом выражении и функциональном тренинге (упражнениях фитнеса)», — говорится в сообщении.

Нагрузка варьируется инструктором в зависимости от физической подготовки учеников и абсолютно безопасна для здоровья. Каждый 60-минутный урок тщательно разработан лицензированным инструктором и направлен на повышение выносливости и гибкости.

Проводить занятия будет сертифицированный инструктор Яна Авдошкина. Проходить они будут с 20:00 до 21:00 на танцевальной веранде.