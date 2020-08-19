РИАМО - 19 авг. В четвертом квартале текущего года в жилом комплексе «Остафьево», расположенном в поселении Рязановском ТиНАО, планируют ввести в эксплуатацию детский сад, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Строители заканчивают монтаж фасада, черновую отделку и монтаж инженерных систем. Кроме того, началась чистовая отделка помещений, идет благоустройство территории.

«Детский сад рассчитан на 240 детей. Площадь объекта составляет более 3,5 тысяч квадратных метров», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В детсаду предусмотрены методические и медицинские кабинеты, зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, медицинской блок и пищеблок. Также планируется установить трансформируемую раздвижную перегородку, это даст возможность перестраивать внутреннее помещение.

«На территории детского сада обустроят прогулочные зоны с современным игровым оборудованием, выполнят озеленение и благоустройство, организуют энергоэффективное освещение. Здание оборудуют для маломобильных детей», — отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Обеспеченность местами в детских образовательных учреждениях Троицкого и Новомосковского округов за восемь с лишним лет увеличилась на 70%. Только в этом году уже ввели два детских сада и школу. А к новому учебному году планируют открыть еще семь дошкольных учреждений.