РИАМО - 19 авг. Порядка десяти нарушителей правил прохода через железнодорожные пути выявили инспекторы в подмосковном Реутове в ходе рейда в среду, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Представители администрации городского округа совместно с линейной полицией и административно-пассажирской инспекцией Московской области проверили четыре несанкционированных прохода через железнодорожные пути в Реутове, разделенном на две части веткой Горьковского направления железной дороги», — говорится в сообщении.

Нарушители в первый раз отделались предупреждениями, однако подобные рейды будут проходить регулярно: тогда пренебрегающим правилами безопасности при переходе уже не удастся избежать штрафов.

С начала 2020 года на путях в городской черте Реутова погибли четыре человека, в 2019-м — еще двое.

В Реутове действуют два официальных подземных перехода через железную дорогу, а в сентябре после ремонта откроется еще один.