РИАМО - 19 авг. На строительство газопровода в Рузском городском округе в деревне Лидино в рамках программы «Сельское хозяйство Подмосковья» из федерального и областного бюджетов выделили более 8,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ведомство провело выездную проверку хода строительства этого газопровода.

«Газопровод строится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья». На строительство выделено 8,7 миллиона рублей, в том числе 3,8 миллиона рублей из федерального бюджета и 3,3 миллиона рублей — из бюджета региона», — сказал глава регионального Минсельхозпрода Андрей Разин.

Он уточнил, что ввод в эксплуатацию газопровода позволит газифицировать 45 домовладений округа.

«В настоящий момент строительная готовность газопровода протяженностью 2,5 километра составляет около 70%, что практически на месяц опережает график строительства», — резюмировал глава ведомства.