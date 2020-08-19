РИАМО - 19 авг. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем в среду задержали и отменили 19 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса и пять отменили. В Шереметьеве отменен один рейс. В аэропорту Домодедово задержано два рейса, еще восемь отменено.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, отмен и задержек рейсов в этой воздушной гавани к настоящему времени не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.