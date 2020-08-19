РИАМО - 19 авг. За время работы трех комплексов по переработке отходов компании «РТ-Инвест» в Подмосковье отобрали 40 тысяч тонн вторсырья, это сравнимо с весом 4 миллионов велосипедов, 2 тысяч трамваев и 300 самолетов, из вторсырья сделают утеплители для труб и домов, упаковки и пластиковые бутылки, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также на предприятиях отобрали более 6 тысяч тонн картона и бумаги, более 5,5 тысяч тонн черных, цветных металлов и алюминия.

«Один из самых востребованных материалов на рынке полимеров ПНД (полиэтилен низкого давления — прим.) - тысяча тонн. Его в дальнейшем превратят гранулы размером от 2 до 5 миллиметров, а затем произведут готовые изделия, например, трубы и пленки», - говорится в сообщении.

Больше всего вторсырья за восемь месяцев со дня открытия собрали на КПО «Юг» в Коломенском городском округе - 28 тысяч тонн. КПО «Север» в Сергиево-Посадском городском округе работает три месяца и за это время на переработку отправлено 7,5 тысячи тонн вторсырья. За два месяца в КПО «Дон» в Кашире собрали 3,5 тысячи тонн отходов.

Сырье отправляют из Подмосковья, Рязани, Нижнего-Новгорода, Воронежа, Владимирской и Калужской областей.