РИАМО - 19 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №2044 в районе Северный на Долгопрудной аллее и рассказал о комплексном развитии этой части города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Новое здание школы на 900 мест начали строить два года назад. Основную часть работ закончили в августе этого года.

«Мы продолжаем комплексное развитие района Северный. Несколько лет назад здесь был открыт технопарк МФТИ, ставший генератором качественных рабочих мест для жителей района. Проведена реконструкция Дмитровского шоссе, построены новые улицы и дороги», - сказал Собянин.

Он уточнил, что Московские центральные диаметры сделали транспортную доступность лучше.

«Через несколько лет в Северный придет и классическое метро. Начато переселение граждан из некомфортного жилья по программе реновации», - добавил Собянин.

Недавно в районе построили пять детских садов и три школы. В этом году в Москве планируют построить порядка 40 новых школ и детских садов. Они появятся в районах массовой жилищной застройки.