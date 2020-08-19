РИАМО - 19 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №2044 в районе Северный на Долгопрудной аллее и рассказал о комплексном развитии этой части города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Новое здание школы на 900 мест начали строить два года назад. Основную часть работ закончили в августе этого года.
Он уточнил, что Московские центральные диаметры сделали транспортную доступность лучше.
«Через несколько лет в Северный придет и классическое метро. Начато переселение граждан из некомфортного жилья по программе реновации», - добавил Собянин.
Недавно в районе построили пять детских садов и три школы. В этом году в Москве планируют построить порядка 40 новых школ и детских садов. Они появятся в районах массовой жилищной застройки.
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