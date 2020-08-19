РИАМО - 19 авг. В Подмосковье на площадки «Мегабак» сдали свыше 400 кубометров крупногабаритных отходов, чаще всего жители привозят старую мебель, бытовую технику, электронику и стекло, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Лидерами среди участвующих городских округов стали Мытищи, Одинцовский, Сергиево-Посадский.
Отходы вывозят с на комплексы по переработке отходов. Почти весь объем идет на вторичную переработку.
Адреса площадок разместили на интерактивной карте на сайте мегабак.рф. Каждый пункт работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника.
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