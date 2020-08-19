РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. Жителей Подольска предупредили о мошенниках, которые вынуждают менять исправные электросчетчики и устанавливают под видом «умных» счетчиков обычные, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск за последние дни выявлены случаи мошенничества с заменой электросчетчиков. Мошенники совершают поквартирные обходы и предлагают установку так называемого «умного электронного счетчика» – прибора учета нового поколения, умеющего самостоятельно передавать информацию в энергоснабжающую организацию. Обращаем внимание жителей, что нормативно-правовыми актами законодательства РФ не предусмотрена обязанность граждан по замене электросчетчиков, не вышедших из строя и с неистекшим межпроверочным интервалом», – говорится в сообщении.

Сотрудники АО «Мосэнергосбыт» не совершают поквартирные обходы, все работы производятся только по предварительной заявке и после оплаты.

«Мошенники под видом обязательной замены электросчетчика устанавливают обычный. Замену счетчика неизвестные предлагают провести за 6,4 тысячи рублей. При этом гражданам меняют исправный прибор учета, срывают пломбу. Просьба предупредить своих пожилых родственников! Пострадать от аферистов может любой, но особенно легкая жертва – пожилые люди, живущие отдельно. Именно они часто пускают в дом посторонних и попадаются на уловки мошенников», – отмечается в материале.

Жителей просят сообщать о мошенниках в Климовский отдел полиции по телефону: 8(496)762-22-83 или 112.