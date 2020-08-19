РИАМО – 19 авг. Актер Никита Высоцкий выступил на судебном заседании по делу Михаила Ефремова в качестве свидетеля со стороны защиты, сообщает Федеральное агентство новостей.



Высоцкий рассказал, что Ефремов отправил на похороны погибшего в ДТП Сергея Захарова своего представителя с траурным венком.



«Да, человек был на похоронах, но не под камеры, известность не нужна», — отметил Высоцкий.



По его словам, родственники Захарова выбросили венок от Ефремова.



В ходе заседания Высоцкий также охарактеризовал Ефремова с положительной стороны.



В начале июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит длительный тюремный срок.