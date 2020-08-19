РИАМО - 19 авг. Более 70% жилых домов в подмосковном Реутове прошли плановую проверку внутридомового газового оборудования в рамках утвержденных графиков, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Сотрудники специализированной компании ООО «Проект-Сервис групп» провели плановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах. Главной целью подобной инспекции является повышение уровня безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также разъяснение жителям правил пользования газовыми приборами. Мастера рассказывают, что делать при утечке газа, как правильно менять плиту, куда обращаться при неисправностях», - сказал замглавы администрации Реутова Владимир Климов.

Он уточнил, что оставшиеся 30% многоквартирных домов в Реутове проверят до конца 2020 года. Техобслуживание проводится раз в год по графикам.

«С графиками плановых обходов можно ознакомится на сайте специализированной компании, управляющей компании или администрации города», - добавил Климов.

Специалисты напоминают, что в случае обнаружения запаха газа в квартире или подъезде, необходимо незамедлительно обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону: 8(499)929-99-99. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электричеством.