РИАМО – 19 авг. Неизвестные сообщили о «минировании» всех станций столичного метро, информацию проверяют эксперты, также они осматривают свыше десятка торговых центров Москвы, сообщает ТАСС.

«Поступила информация о минировании более десятка ТЦ в разных районах столицы. Они частично эвакуированы. Также проверяются все станции метро Москвы. Кроме того, из-за сообщений о «минировании» эвакуированы Коптевский и Головинский районные суды», - говорится в сообщении.

Ранее в анонимных сообщениях рассказывали о «минировании» торговых центров, гостиниц Московской области, аэропорта Жуковский и самолетов.

Волна массовых рассылок сообщений о заложенных взрывных устройствах идет в России с 2019 года.