РИАМО – 19 авг. Актера Михаила Ефремова увезли в среду днем из Пресненского зала суда, где проходит процесс по делу смертельной аварии, сообщает «360».

Людей из здания суда эвакуировали, там сработала пожарная тревога.

«Ефремова увезли из Пресненского суда. Продолжится ли сегодня заседание, пока непонятно», - говорится в сообщении.

Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок. 11 августа Ефремов был госпитализирован из зала суда. Его отвезли в реанимационное отделение больницы с подозрением на инсульт.