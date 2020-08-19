РИАМО - 19 авг. Особыми гостями IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле» станут врачи из столицы, сообщил журналистам в среду руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«Особыми гостями в этом году станут наши врачи, которые были на передовой, лечили людей. Мы пригласили их на праздник, который пройдет под девизом «Нашим врачам от благодарной Москвы и всей России». <...> Мы их искренне поблагодарим и вручим соответствующие подарки», - сказал Сучков.

В этом году из-за ограничений на проведение массовых мероприятий фестиваль «Русское поле» пройдет в формате онлайн. Трансляция пройдет 29 августа с 11:30 на сайте polerusskoe.ru со сцены московского государственного академического театра танца «Гжель».

В рамках фестиваля зрители посмотрят гала-концерт, мастер-класс по приготовлению редких блюд русской кухни, а также презентацию уникального царь-подноса из Жостова.

В этом году участниками фестиваля станут коллективы не только из России и стран СНГ, но и из Европы. В течение дня определят победителей в номинациях «Лучший хореографический коллектив», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этномаршрут» и других.

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