РИАМО - 19 авг. Преподаватели всех подмосковных школ пройдут тестирование на коронавирус перед началом нового учебного года, учащимся со второго класса тестирование на Covid-19 не потребуется, сообщила журналистам в среду министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Перед 1 сентября у нас все учителя, которые выйдут на работу (их порядка 48 тысяч), будут протестированы на Covid-19. Если ребенок идет в школу, то ему справка не нужна, за исключением тех детей, которые идут в первый класс», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что все преподаватели должны пройти тестирование до 27 августа.

Школы Московской области откроются 1 сентября, всего за парты сядут свыше 940 тысяч учеников. Образовательный процесс будет проходить в очном режиме с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

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