РИАМО - 19 авг. Из-за коронавирусной инфекции в подмосковных школах изменится время прихода учеников в школу, при этом каждый класс будет приходить к отведенному часу, передвижение школьников по зданию будет минимизировано, сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что школы будут разводить потоки учеников и во время учебного процесса. Кроме того, передвижение школьников по зданию будет минимизировано.
«Если раньше дети ходили по классам, то сейчас учитель будет ходить по классам. То есть дети будут находиться максимально в своем классе и к ним будут приходить различные учителя», - добавила Каклюгина.
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