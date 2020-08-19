РИАМО - 19 авг. Из-за коронавирусной инфекции в подмосковных школах изменится время прихода учеников в школу, при этом каждый класс будет приходить к отведенному часу, передвижение школьников по зданию будет минимизировано, сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Это особенно актуально для начальной школы. Условно, первые классы приходят в 08:15, вторые - в 08:30. Начиная с пятого класса, они вообще могут приходить к 09:00, ко второму уроку. Это не значит, что по такому правилу будет жить каждая школа. Здесь, в зависимости от размера школы, каждый директор выстроит отдельное расписание», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что школы будут разводить потоки учеников и во время учебного процесса. Кроме того, передвижение школьников по зданию будет минимизировано.

«Если раньше дети ходили по классам, то сейчас учитель будет ходить по классам. То есть дети будут находиться максимально в своем классе и к ним будут приходить различные учителя», - добавила Каклюгина.

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