РИАМО - 19 авг. IX Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в онлайн-формате, трансляция состоится 29 августа со сцены Московского государственного академического театра танца «Гжель», сообщил журналистам в среду руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Как вы знаете, в настоящее время действуют ограничения. Для предотвращения угрозы заражения <...> мы решили провести фестиваль в режиме онлайн. Фестиваль пройдет 29 августа», - рассказал Сучков.

По его словам, трансляцию будут вести с прямыми включениями из тех регионов и стран, чьи представители вышли в финал.

В этом году участниками фестиваля станут коллективы не только из России и стран СНГ, но и из Европы. В течение дня определят победителей в номинациях «Лучший хореографический коллектив», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этно-маршрут» и других.

Сучков также добавил, что онлайн-формат фестиваля позволил расширить географию участников.

«Впервые свои заявки на участие в «Русском поле» подали Камчатский край, Сахалинская область, Республики Адыгея и Дагестан, а также Луганская народная республика. <...> Свои заявки прислали представители 57 регионов России», - отметил руководитель департамента.

В общей сложности оргкомитет «Русского поля» получил заявки от 2158 участников.

«С 3 июля на сайте «Русского поля» активно идет народное онлайн-голосование по двум направлениям. Это лучший творческий коллектив и лучший туристический маршрут. За это время конкурсанты набрали уже 343 999 голосов. И я всех призываю присоединиться к интернет-голосованию и отдать свой голос за любимого участника», - резюмировал Сучков.

Трансляция фестиваля начнется в 11:30 с торжественной церемонии открытия. Посмотреть ее можно на официальном сайте «Русского поля» polerusskoe.ru. Кроме того, зрители посмотрят гала-концерт, мастер-класс по приготовлению редких блюд русской кухни, а также презентацию уникального царь-подноса из Жостово.