РИАМО - 19 авг. Распространяемая в Сети информация о переходе подмосковных школ на дистанционное обучение с 20 сентября является ложной, сообщила журналистам в среду министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Это фейк, я не знаю, откуда он пошел. Никто переходить (на дистанционный формат обучения - ред.) не собирается. С 1 сентября начинаем учиться как обычно», - сказала Каклюгина.

В новом учебном году областные школы примут более 940 тысяч учеников. Образовательный процесс будет проходить в очном режиме с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

Так, во время учебы в образовательных учреждениях будет проводиться регулярная дезинфекция. На входе в школы у всех детей будут замерять температуру. Ребенка с повышенной температурой до занятий не допустят.

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