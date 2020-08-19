РИАМО - 19 авг. Учителя будут обязаны носить медицинские маски только в том случае, если вступают в контакт с ребенком, например, при личном объяснении, все маски и перчатки для учителей будут обеспечиваться за счет школы, сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что все маски и перчатки для учителей будут обеспечиваться за счет школы. Преподавателям вносить взносы не потребуется.
В подмосковные школы с 1 сентября пойдут более 940 тысяч детей. Во время учебного процесса будут соблюдаться все правила безопасности.
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