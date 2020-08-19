РИАМО - 19 авг. Учителя будут обязаны носить медицинские маски только в том случае, если вступают в контакт с ребенком, например, при личном объяснении, все маски и перчатки для учителей будут обеспечиваться за счет школы, сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Учитель надевает маску только при индивидуальной работе с ребенком. Если учитель стоит у доски, объясняет урок - маску ему надевать не нужно. Детям маску также надевать не нужно. Но, если вдруг ребенок или родитель изъявил желание, — пожалуйста», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что все маски и перчатки для учителей будут обеспечиваться за счет школы. Преподавателям вносить взносы не потребуется.

В подмосковные школы с 1 сентября пойдут более 940 тысяч детей. Во время учебного процесса будут соблюдаться все правила безопасности.