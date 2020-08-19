РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 авг. В городском округе Мытищи проверили готовность пищеблоков школ №№6 и 26 к началу нового учебного года, сообщила заместитель главы администрации горокруга Елена Стукалова.

В Мытищах прошла комплексная проверка готовности пищеблоков школ к началу работы в новом учебном году. Инспектировали два учреждения – это СОШ №6 с пищеблоком буфетно-раздаточного типа и СОШ №26 с пищеблоком полного цикла.

«В преддверии начала учебного года мы проверяем уровень оснащения оборудованием школьных пищеблоков. От качества проделанной работы зависит соблюдение всех технологических норм в процессе дальнейшей эксплуатации. Хочу отметить, что все льготы по бесплатному питанию для школьников из многодетных семей будут сохранены в полном объеме», – написала Стукалова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что задача, поставленная президентом, по организации бесплатного горячего питания для всех учеников начальной школы, будет реализована по решению губернатора в Подмосковье досрочно, уже с этого года, и в полном объеме. А это значит, что в муниципалитете 15 698 детей с 1 по 4 классы будут обеспечиваться горячими завтраками.

«Питание детей – это важная тема, которая волнует каждого родителя. Нет ничего приоритетнее здоровья и безопасности детей! Наша задача состоит в том, чтобы школьники получали качественную, полезную и вкусную пищу, чтобы предоставлять здоровое питание в рамках единого 10-дневного меню, согласованного управлением Роспортебнадзора Московской области», – отметила Стукалова.

Она уточнила, что в горокруге действует система родительского контроля за качеством питания в школах. В рамках этого проекта родители могут посетить учебное заведение и оценить качество питания в школьной столовой. А для получения обратной связи от родителей функционирует специальный чат-бот в Telegram «Школьное питание Подмосковья».