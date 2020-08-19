РИАМО - 19 авг. Столовые и пищеблоки в школах Московской области будут работать с соблюдением мер профилактики коронавируса, при этом переходить на одноразовую посуду не планируется, сообщила журналистам в среду министр образования региона Ирина Каклюгина.

«На пищеблоках будут приниматься все меры по дезинфекции и обработке, в том числе и посуды. Поэтому применение одноразовой посуды не планируется», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что сотрудники пищеблоков будут в обязательном порядке носить перчатки и маски во время приготовления школьных завтраков и обедов. В столовых введут маршрутизацию, чтобы разделить потоки детей.

С 1 сентября школьники с первого по четвертый классы в Подмосковье будут получать бесплатное горячее питание. Особое внимание власти уделяют качеству питания, поэтому перед началом учебного года в школах проводится ремонт и подготовка пищеблоков.

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