РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В подмосковном Подольске разыскивают свидетелей ДТП у городской больницы №3, сообщила «РИАМО в Подольске» владелица пострадавшего автомобиля.

Инцидент произошел 18 августа между 7:40 и 10:30 у городской больницы №3 на улице Литейной.

«Мы находились в больнице, когда вышли, то увидели, что неизвестный повредил наш автомобиль Jeep Grand Cherokee (черного цвета). Кто-то оставил записку с маркой и номером виновного автомобиля. Прошу откликнуться всех, кто видел эту ситуацию. Прежде всего прошу откликнуться самого виновника», - сказала владелица.

Она добавила, что просит очевидцев сообщить информацию по телефонам: 8(910)408-68-83 или 8(916)592-91-79.