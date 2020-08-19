РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 авг. Депутаты городского совета депутатов Балашихи поддержали инициативу о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Балашиха» председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«В настоящий момент идет подготовка к 190-летию Балашихи, которое мы отметим 12 сентября, и по традиции на августовском заседании мы принимаем решения о присвоении почетных знаков и званий, среди которых «Почетный гражданин городского округа Балашиха». Я с удовольствием хочу отметить, что сегодня депутаты единогласно поддержали три кандидатуры. Среди них - председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов», - сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что это почетное звание также присвоят председателю территориальной избирательной комиссии Анатолию Кравченко и председателю общественной организации «Боевое братство» Сергею Яковлеву.

На 88-м заседании совета депутатов также рассматривалось 14 вопросов. Среди них: внесение изменений в решение совета депутатов о бюджете Балашихи на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, дополнительных мероприятиях по укреплению материально-технической базы отраслей «Образование», «Культура», «Физкультура и спорт», о награждении знаком «За заслуги перед городским округом Балашиха, согласовании кандидатур на доску почета Балашихи и другие.